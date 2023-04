25 aprile: cerimonia all'Altare della Patria e corteo Anpi, le iniziative a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dagli appuntamenti istituzionali in piazza Venezia al corteo dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia, arrivando al Gran premio della Liberazione. La Capitale, città medaglia d’oro al valore militare per la Resistenza, per celebrare il 78esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo ospiterà diverse iniziative su tutto il territorio, tra cortei, incontri e iniziative sportive. Sono previste, nelle zone interessate dagli appuntamenti, chiusure al traffico, deviazioni e rallentamenti alle linee del trasporto pubblico. La giornata di domani si aprirà alle ore 9 all’Altare della Patria, in piazza Venezia, dove il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, deporrà una corona d’alloro. Alla stessa ora inizierà il corteo dell’Associazione nazionale dei partigiani d’Italia (Anpi), che da largo Benedetto Bompiani arriverà a piazzale Ostiense, sfilando lungo via delle Sette Chiese, via di Santa Petronilla, via Rufina, viale di Tor Marancia, piazza Rufino, via Colombo, via Genocchi, piazza Oderico da Pordenone, via Guglielmo Massaia, piazza Bonomelli, viale Massaia, piazza Michele da Carbonara, viale Massaia, piazza Biffi, circonvallazione Ostiense, Ponte Settimia Spizzichino e via Ostiense. Si prevedono deviazioni o rallentamenti delle linee degli autobus. Un’altra manifestazione, prevista dalle ore 8 alle ore 13, in zona Centocelle, partirà da piazza delle Camelie e terminerà a via Locorotondo, passando per piazza San Felice da Cantalice, via dei Castani, piazza dei Mirti, via Parlatore, via Delpino, via Chiovenda, via delle Orchidee, via dei Gelsi, viale Togliatti e via Molfetta. (segue) (Rer)