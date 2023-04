25 aprile: cerimonia all'Altare della Patria e corteo Anpi, le iniziative a Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Torna a Roma anche il tradizionale appuntamento del Gran premio della Liberazione di ciclismo, giunto alla 76esima edizione. La zona di partenza e arrivo resta a viale delle Terme di Caracalla e si svolgerà nell’arco delle giornate del 24 e 25 aprile tra le 9 e le 18. Il percorso interesserà viale delle Terme di Caracalla, via Antoniniana, via Baccelli, largo e viale delle Terme di Caracalla, viale di Porta Ardeatina, piazzale Ostiense, viale Giotto, largo Fioritto, viale Baccelli, nuovamente via Antoniniana e viale Baccelli, largo Vittime del Terrorismo e viale delle Terme di Caracalla. Anche in questo caso, sono modificati i percorsi delle linee bus. In occasione del 78esimo anniversario della Liberazione, tra Porta San paolo-Piramide Cestia-piazzale Ostiense, si svolgerà, infine, l'evento "Il Coraggio di Ricordare", con la proiezione di film storici sulla pietra lunense della Piramide Cestia. Anche in questo caso, il trasporto pubblico locale subirà deviazioni. (Rer)