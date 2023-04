Speciale energia: Regno Unito, governo aderisce a piano eolico per le isole con turbine nel Mare del Nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Regno Unito e altri paesi europei presenteranno oggi il progetto di enormi "isole" di turbine costruite in mare, con la promessa di un aumento di dieci volte della produzione di elettricità entro il 2050. Il ministro dell'Energia britannico, Grant Shapps, parteciperà a un incontro a Ostenda per colloqui con Belgio, Germania, Francia, Norvegia, Paesi Bassi, Danimarca, Irlanda e Lussemburgo su tale progetto. Cime riporta il quotidiano "The Times", Shapps annuncerà un piano per la più grande linea elettrica multiuso del mondo sotto il Mare del Nord. La linea LionLink, la seconda al mondo nel suo genere, collegherà il Regno Unito e i Paesi Bassi attraverso delle pale eoliche offshore. "In risposta all'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai tentativi di ricatto energetico contro l'Europa, accelereremo i nostri sforzi per ridurre il consumo di combustibili fossili e la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili", hanno affermato i ministri in una bozza di comunicato. Shapps ha inoltre aggiunto: "Stiamo rafforzando la nostra sicurezza energetica e inviando un segnale forte alla Russia di Putin che i giorni del suo dominio sui mercati energetici globali sono davvero finiti". (Rel)