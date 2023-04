Algeria: riprende il processo a carico di Said Bouteflika e di diversi uomini d’affari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È ricominciato oggi, di fronte alla decima Camera d’accusa della Corte di giustizia di Algeri, il processo a carico di Said Bouteflika, fratello ed ex consigliere del defunto presidente dell’Algeria, Abdelaziz Bouteflika, e di altri 56 accusati, per lo più uomini d’affari. Lo ha riferito il quotidiano algerino “El Khabar”. In primo grado, Said Bouteflika era stato condannato dal tribunale di Sidi M’hamed a 12 anni di carcere, per corruzione e occultamento di guadagni derivati dalla corruzione. Nella stessa inchiesta, sono coinvolti, inoltre, 56 uomini d’affari algerini, tra i quali Ali Haddad, Ahmed Maazouz, Mahieddine Tahkut, i fratelli Reda, Abdelkader e Tarek-Noah Kouninef, Mohammed Bairi, l’ex direttore della Banca nazionale d’Algeria (Bna), Aboud Achour, e l’ex deputato Tahar Missoum. Tutti condannati in primo grado a pene detentive dai due ai 15 anni. Le sentenze più severe erano state emesse ai danni di Said Bouteflika, Mahieddine Tahkout, Ali Haddad e dei fratelli Kouninef, che, oltre al carcere, dovranno restituire complessivamente 400 miliardi di dinari (circa 2,2 miliardi di euro) al Tesoro dello Stato algerino, a titolo di compensazione. Inoltre, sono stati loro confiscati beni, fondi e redditi giudicati illegali. Da qualche anno, in Algeria si registra un’ondata di arresti nell’ambito di inchieste per corruzione. Dopo il movimento Hirak del 2019, molte personalità influenti sono finite agli arresti per corruzione, abuso di potere e appropriazione di fondi pubblici. Tre ex primi ministri, Abdelmalek Sellal, Ahmed Ouyahia e Noureddine Bedoui, sono attualmente in carcere. (Ala)