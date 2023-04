Abruzzo: studenti liceali di Sulmona in Canada per presentare iniziativa editoriale bilingue (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua l'impegno del Consiglio regionale e del Cram nel mantenere vivi i legami con le comunità abruzzesi all'estero”, dichiara il vicepresidente Santangelo, che aggiunge: “Questa missione in Canada, in particolare, ha un valore eccezionale, perché sta consentendo ai nostri giovani studenti di confrontarsi con 'l'altro pezzo d'Abruzzo', una regione parallela, più di un milione di persone, che ad ogni latitudine ha esportato i valori, le tradizioni e la forza innovativa della nostra terra. Credo sia una esperienza educativa, culturale e umana straordinaria. Ringrazio i fratelli Angelo e Larry Di Ianni della comunità di Hamilton e, Aldo di Cristofaro e Sabrina Baldesarra della comunità di Toronto, che con affetto, calore e riconoscenza si sono messi a disposizione per l'accoglienza della delegazione". (Gru)