25 aprile: Martella (Pd), basta polemiche

- Basta polemiche: questo il richiamo di Andrea Martella, segretario regionale del Partito democratico del Veneto, in vista della ricorrenza del 25 aprile. "Domani saranno trascorsi settantotto anni da quel 25 aprile – ha dichiarato -. Il momento della Liberazione, della libertà riconquistata dopo più di vent'anni di dittatura e la guerra disastrosa in cui la dittatura fascista aveva fatto sprofondare l'Italia. Riconquistata, la nostra libertà, grazie ad una generazione di giovani italiani che ebbero il coraggio e la moralità di scegliere la Resistenza. La Festa della Liberazione dovrebbe essere, deve essere, patrimonio condiviso di tutti gli italiani". "E invece – ha poi aggiunto - troppo spesso è fatta oggetto di polemiche sbagliate e gravi. È tempo che la destra italiana prenda le distanze una volta per tutte dal fascismo e riconosca che il 25 aprile è, e sarà sempre, il giorno simbolo della libertà e della democrazia. Se oggi l'Italia è un Paese forte e rispettato, è perché ci fu chi si schierò dalla parte giusta. Perché ci fu chi rischiò la vita, e chi la perse, per la libertà di tutti gli italiani indistintamente, anche di coloro che erano dalla parte sbagliata. Nella Resistenza e nell'antifascismo si trovano le radici della nostra Repubblica. Grazie a quella rinascita civile e morale si sono potuti affermare i principi fondamentali della nostra Costituzione. E il 25 aprile, insieme al 1 maggio e al 2 giugno, è una data da festeggiare. Tutti. Senza più riserve e con convinzione, perché è il giorno in cui ricordiamo e celebriamo la nascita dell'Italia libera e democratica" ha concluso il segretario democratico. (Rev)