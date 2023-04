Armenia-Azerbaigian: Cremlino, Russia continua a mediare tra Baku ed Erevan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia continua i suoi sforzi di mediazione tra Azerbaigian e Armenia, ma la situazione non è facile e sono necessari ulteriori sforzi. Ad affermarlo è stato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. Il Servizio di frontiera dello Stato azerbaigiano ha dichiarato ieri di aver istituito un posto di controllo di frontiera all'ingresso del corridoio di Lachin. La misura cerca di "impedire il trasporto di persone, munizioni, mine e altre attrezzature militari dall'Armenia ai gruppi armati illegali sul territorio dell'Azerbaigian". "La Russia continua i suoi sforzi di mediazione, principalmente per attuare tutte le disposizioni degli accordi trilaterali che sono stati firmati due anni fa. La Russia continuerà a lavorare su questo insieme a Erevan e Baku", ha detto Peskov nel corso di un briefing con i giornalisti. "Continuiamo i contatti, la situazione è davvero difficile, richiede ulteriori sforzi e, soprattutto, richiede la comprensione dei Paesi del fatto che non esiste alternativa all'attuazione degli accordi menzionati", ha aggiunto il portavoce del Cremlino. (Rum)