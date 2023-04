Germania: Berlino, Ultima generazione avvia il blocco del traffico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attivisti per il clima di Ultima generazione hanno avviato il blocco del traffico a Berlino, che intendono portare avanti a tempo indeterminato, probabilmente fino all'inizio di maggio. Come riferisce l'emittente radiotelevisiva “Rbb”, in questo modo il gruppo vuole protestare contro la politica per l'ambiente del governo federale, che giudica insufficiente. A tal fine, Ultima generazione hanno allestito 33 blocchi stradali nella capitale della Germania, con gli attivisti che hanno occupato le carreggiate o si sono incollati al manto stradale. Lunghe code di veicoli si sono formate in entrambe le direzioni sull'autostrada A100, che circonda la città, Le azioni degli ambientalisti si sono concentrate nel quartiere di Charlottenburg-Wilmersdorf. Inoltre, la circolazione è stata bloccata su Ernst Reuter Platz, Greifswalder Straße, Frankfurter Allee, Breite Strasse, Pappelalle, Danziger Strasse e Kostanzer Strasse, nonché sul Kurfuerstendamm, sull'Hohenzollerndamm, al Grosser Stern, sul Tempelhofer Damm e sul Muehlendamm. Con il dispiegamento di circa 500 agenti, la polizia sta cercando di impedire o porre fine rapidamente ai blocchi stradali, bloccando gli attivisti di Last Generation. Eventuali fermi vengono valutati caso per caso, in particolare per i membri di Ultima generazione che hanno già preso parte a proteste analoghe. (Geb)