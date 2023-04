Spagna: Commissione approva piano a sostegno di imprese ad alta intensità di gas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, nell'ambito del Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato, un piano spagnolo da 450 milioni di euro per sostenere le imprese manifatturiere ad alta intensità di gas nel contesto della guerra della Russia contro l'Ucraina. La misura prevede aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, con lo scopo di mitigare gli aumenti eccezionalmente elevati del prezzo del gas naturale sostenuti dalle imprese che operano in settori ad alta intensità di gas, che non possono essere trasferiti ai consumatori finali o che i beneficiari non sono in grado di affrontare. In particolare, l'aiuto non supererà il 50 per cento dei costi ammissibili per il massimale di aiuto di 4 milioni di euro o il 40 per cento dei costi ammissibili per il massimale di aiuto di 25 milioni di euro e sarà concesso prima del 31 dicembre 2023. (Beb)