Difesa: Turchia, in venti anni industria riduce al 20 per cento la dipendenza dall'estero

- La dipendenza dell’industria della Difesa della Turchia è passata dall'80 al 20 per cento in venti anni, facendo "passi da gigante". Lo ha dichiarato il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, in occasione della cerimonia di consegna dei nuovi carri armati Altay alle forze armate per i test nella provincia nord-occidentale di Sakarya. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa turca "Anadolu", Erdogan ha affermato che l'obiettivo della Turchia è quello di essere "completamente indipendente nel settore della difesa" evidenziando che "nel 2002 i progetti (a livello nazionale) erano solo 62, mentre oggi superano i 750". Il leader turco ha anche dichiarato che vi è stato un aumento del budget destinato ai progetti di difesa, "passato da 5,5 miliardi di dollari nel 2002 a 75 miliardi di dollari attuali, compresi quelli in fase di gara". Erdogan ha sottolineato che dietro a ogni prodotto sviluppato ci sono anni di "pazienza, lavoro e sforzi finanziari" e un esempio è rappresentato dai velivoli da combattimento senza pilota turchi, che oggi "si distinguono in tutto il mondo", così come i veicoli corazzati, le navi da guerra, le fregate, i missili e altri sistemi. (segue) (Tua)