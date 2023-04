Difesa: Turchia, in venti anni industria riduce al 20 per cento la dipendenza dall'estero (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia – ha concluso "Anadolu" – è diventata un Paese fornitore per l'industria della Difesa, con i suoi prodotti utilizzati da eserciti di tutto il mondo. Nella cerimonia di inaugurazione del nuovo carro armato Altay, prodotto dall'industria automobilistica turca Bmc Otomotiv Sanayi ve Ticaret (Bmc), che si è tenuta nel governatorato nord-occidentale di Sakarya, Erdogan lo ha definito il "gioiello dell'industria della Difesa della Turchia", e un punto di forza molto importante per le Forze armate di Ankara nella regione. Il presidente turco ha elogiato il carro armato, precisando che nella sua versione attuale è diverso rispetto al prototipo che risale a un decennio fa, essendo caratterizzato da una blindatura avanzata e da un sistema di protezione superiore. Terminati i collaudi, ha aggiunto Erdogan, Altay potrà essere prodotto in serie, alimentando l'intraprendente industria della Difesa di Ankara. (Tua)