Sudan: ministero Esteri Cina, primo gruppo di connazionali evacuato in Paesi limitrofi

- Un primo gruppo di cittadini cinesi è stato evacuato dal Sudan e trasferito in un Paese limitrofo. Lo ha fatto sapere il ministero degli Esteri cinese, mentre continuano i combattimenti tra l'esercito regolare e le Forze di supporto rapido (Rsf) guidate dal generale Mohamed Hamdan Dagalo. Il ministero degli Esteri ha attivato un meccanismo d'emergenza per garantire la sicurezza dei connazionali nello Stato dell'Africa, ha dichiarato la portavoce del dicastero Mao Ning nella conferenza stampa odierna, aggiungendo che gruppi di lavoro sono stati inviati in Sudan per coordinare le operazioni d'evacuazione. Gli scontri tra l'esercito sudanese e le Forze di supporto rapido (Rsf) a Khartum e in altre aree del Sudan sono iniziati il 15 aprile scorso. I combattimenti, che proseguono nonostante le parti abbiano concordato un cessate il fuoco di tre giorni a partire dal 21 aprile, hanno finora provocato 413 morti e oltre 3.500 feriti, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms). (Cip)