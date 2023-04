Rifiuti: Pedica(+Eu), Gualtieri tenga duro sul termovalorizzatore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Roma serve una svolta sui rifiuti. Chiunque abbia a cuore la Capitale non si può smarcare dal problema. Mi auguro che il sindaco Gualtieri tenga duro sul termovalorizzatore, perché è fondamentale. La sua scelta è coraggiosa e va sostenuta in maniera netta e chiara". Lo afferma in una nota Stefano Pedica di Più Europa. "È finito il tempo dei no e dei nì - sottolinea Pedica-. Bisogna sostenere il progetto del termovalorizzatore e portarlo fino in fondo. Solo così Roma potrà avere un futuro migliore". (Com)