Russia-Cina: ministro Finanze russo, il 70 per cento di scambi commerciali in valute nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più del 70 per cento degli scambi commerciali tra Russia e Cina sono realizzati nelle valute nazionali. Lo ha detto il ministro delle Finanze russo, Anton Siluanov, citato dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "(Se si guarda) la struttura del commercio tra Russia e Cina, ora più del 70 per cento di pagamenti vengono effettuati nelle nostre valute nazionali", ha detto Siluanov, aggiungendo che questa quota era di circa il 30 per cento un anno fa. (Rum)