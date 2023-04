Egitto: ministro Finanze, valore merci importate da gennaio 2023 pari a 23 miliardi dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’inizio di gennaio a oggi, l’Egitto ha importato beni per un valore complessivo di 23 miliardi di dollari. Lo ha riferito il sito di informazione “Cairo 24”, citando un comunicato stampa diffuso oggi dal ministro delle Finanze egiziano, Mohammed Maait. Secondo il comunicato, le dogane egiziane hanno dato il via libera all’importazione di 23 miliardi di dollari di merci, grazie alla semplificazione delle procedure attuata dalle autorità egiziane, che ha accelerato il ritmo di sdoganamento dei beni importati. La massima priorità è stata accordata ai generi di prima necessità, come i prodotti e le componenti dell’industria alimentare, i farmaci e le materie prime. L’obiettivo è garantire all’Egitto una capacità produttiva costante e una riserva strategica sostenibile di beni di base sufficiente per un periodo di sei mesi. Lo snellimento delle procedure di sdoganamento, inoltre, ha diminuito i costi a carico degli importatori, riducendo il peso delle multe e delle imposte di deposito. Mediamente, secondo il ministro delle Finanze egiziano, lo svincolo doganale medio mensile delle merci nei porti e negli altri punti di controllo ammonta a cinque miliardi di dollari. Maait ha dunque annunciato che l’Egitto continuerà a facilitare le procedure di sdoganamento per evitare l’accumulo di merci nei porti, ponendo inoltre fine alle multe comminate a investitori e importatori che tardano a espletare le pratiche richieste. Tali costi, pertanto, non dovranno più incidere sul costo per i consumatori. (Cae)