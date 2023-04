25 aprile: Smeriglio (Sd), domani in piazza a Roma contro revisionismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'eurodeputato dei Socialisti e democratici (Sd), Massimiliano Smeriglio, domani parteciperà al corteo a Roma per il 25 aprile. In una nota Smeriglio afferma: "Domani dalle 10 in Largo Bompiani a Roma sarò in piazza al corteo del 25 aprile con l'Anpi e le forze della sinistra civica ed ecologista per ricordare e difendere la memoria dei gappisti e di tutti coloro che si opposero all'occupazione nazifascista di Roma e ci condussero con coraggio e determinazione alla liberazione del nostro Paese. Uniti ancora una volta per difendere la memoria della nostra città, Medaglia d'oro al valor militare, per la resistenza e la Costituzione. Contro ogni revisionismo".(Com)