Credito: Ubs, responsabile dei rischi di gruppo Christian Bluhm resta al suo posto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il responsabile dei rischi del gruppo Ubs Christian Bluhm resterà al suo posto. È quanto riferito dalla stessa Ubs, secondo cui il 54enne di nazionalità tedesca manterrà a tempo indeterminato la sua funzione e rimarrà membro della direzione generale. Questo sviluppo ritarda il passaggio di consegne al suo successore, Damian Vogel, inizialmente previsto per il primo maggio. L'avvicendamento era stato annunciato lo scorso novembre: impiegato nel gruppo Ubs dal 2016, Bluhm avrebbe dovuto lasciare l'incarico "per concentrarsi sul suo lavoro fotografico e perseguire opportunità nel mondo accademico". Vogel – che lavora per Ubs dal 2020, vanta impeghi di prestigio sia in Svizzera che negli Stati Uniti – assumerà il nuovo ruolo, appena creato, di Group Risk Control Head of Integration: sarà cioè responsabile del controllo dei rischi nell'ambito dell'integrazione fra le due entità bancarie e definirà la migliore struttura possibile per l'unità combinata Group Risk Control. "L'impegno attivo di questi due esperti del rischio garantirà che saremo ben preparati e adeguatamente posizionati in quest'area, cosa fondamentale per il nostro successo futuro", ha affermato l’amministratore delegato Sergio Ermotti, citato in un comunicato. (Geb)