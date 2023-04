Porti: Assoporti-Srm, in Italia movimentate 490 milioni di tonnellate merci nel 2022 con 61,4 milioni di passeggeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei porti italiani sono state movimentate lo scorso anno 490 milioni di tonnellate di merce (+1,9 per cento) e sono transitati 61,4 milioni di passeggeri, di cui 9 milioni di crocieristi. È quanto emerge dall’ultimo numero di “Port Infographics 2023”, la newsletter con le statistiche e i dati aggiornati sui trasporti marittimi e la portualità a cura di Assoporti e Srm, centro studi del gruppo Intesa Sanpaolo. Il sistema portuale italiano – riferisce una nota – si conferma a vocazione multi-purpose, avendo gestito lo scorso anno rinfuse liquide per 169 milioni di tonnellate, Ro-Ro per 120,9 milioni, container per 119,5 milioni, rinfuse solide per 61,1 milioni e “altre merci” per 19,7 milioni. Inoltre, hanno visto la movimentazione di oltre 61,4 milioni di passeggeri di cui 9 di croceristi. I porti italiani hanno mostrato una resilienza maggiore rispetto alle altre aree competitor: nel settore container (tenendo conto degli scali con una movimentazione oltre il milione di Teu) crescono dell’1,3 per cento nel 2022 contro le flessioni registrate dalle aree competitor dal Northern range, al Mediterraneo e all’Atlantico. Migliora la connettività marittima dei porti italiani: quattro scali presenti nella top 15 dei porti mediterranei. Maggiore presenza nel network internazionale dei collegamenti di linea dei container accresce la competitività del sistema Paese. Per l’Italia forte la “dipendenza” dal mare del commercio internazionale: il 39 per cento dell’import - export avviene via nave per un valore di 377 miliardi di euro; l’interscambio marittimo ha mostrato una ripresa molto solida nel 2022, con un +38 per cento, dieci punti percentuali in più rispetto alla performance dell’interscambio nel suo complesso. (segue) (Rin)