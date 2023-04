Porti: Assoporti-Srm, in Italia movimentate 490 milioni di tonnellate merci nel 2022 con 61,4 milioni di passeggeri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime cinque categorie di merci in entrata nel Paese via mare concentrano il 72 per cento dell’import marittimo (oil and gas; metalli; macchinari; prodotti chimici e tessile e abbigliamento). Le prime cinque categorie di merci in uscita dal Paese via mare concentrano il 76 per cento dell’export marittimo (macchinari; prodotti raffinati; prodotti chimici mezzi di trasporto; alimentari e bevande). La Cina si conferma il primo fornitore per l’Italia: rappresenta un quinto delle merci in entrata via mare nel nostro Paese. Gli Stati Uniti si confermano un grande mercato di sbocco per l’export italiano via mare: un quarto delle nostre merci in uscita su nave sono dirette nel Paese nordamericano. Le previsioni del trasporto marittimo mondiale segnalano una crescita in termini di tonnellaggio pari a +1,6 per cento per il 2023 e +2,8 per cento per il 2024. Oil and Gas sono le commodities che incontreranno le prospettive più favorevoli, spinte dalla necessità di trasporto conseguenti alla guerra in corso. A livello internazionale avanza l’area del Mediterraneo: +3,5 per cento le previsioni di crescita della movimentazione media annua dei container nei prossimi cinque anni contro il 2,8 per cento del mondo. (Rin)