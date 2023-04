Pnrr: Bonelli (Avs), con ritardi governo a rischio transizione ecologica e occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I progetti del Pnrr che rischiano lo stop a causa dei ritardi del governo Meloni “sono tanti: solo 11 dei 27 obiettivi da completare entro il 30 giugno sono stati raggiunti, con il rischio forte che su asili nido e trasporti molti dei fondi erogati possano saltare”. Lo ha detto il co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. “Il problema grosso – ha proseguito – è che questi fondi europei dovrebbero rilanciare la transizione ecologica e allo stesso tempo produrre 265 mila nuovi posti di lavoro entro il 31 dicembre, ma che in buona parte rischiano di non arrivare a compimento se i progetti non verranno accelerati, bloccando così la nuova economia green”. “Viene da domandarsi – ha aggiunto – perché sia stata smantellata la cabina di regia voluta da Draghi, accentrando tutto nelle mani del ministro Fitto che, alla luce dei risultati, si sta dimostrando inadeguato al ruolo". "Chi ci guadagnerà da questa situazione? Certamente l'economia fossile e le aziende assicurative private, perché si bloccheranno i progetti sulle rinnovabili e quelli di rilancio della sanità pubblica e del welfare, rallentando indiscutibilmente sia la transizione ecologica che la giustizia sociale", ha concluso. (Rin)