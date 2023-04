Governo: Zucconi (Fd'I), diminuiremo cuneo fiscale in maniera significativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diminuire in maniera significativa il cuneo fiscale l’avevamo promesso in campagna elettorale e lo faremo. “Sono infatti diversi gli interventi che il nostro governo ha deciso di mettere in campo per rilanciare il mercato del lavoro; dopo 6 mesi di lavoro incessante i risultati si cominciano a vedere”. Lo scrive in una nota il segretario di Presidenza alla Camera e deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo Zucconi. “Invece di chiacchierare, noi lavoriamo per il bene della Nazione e degli italiani. Invece di celebrare il giorno dei lavoratori sopra un palco, il primo maggio il governo sarà al lavoro a palazzo Chigi per varare un decreto concreto, pronto a garantire una maggiore liquidità, potere d’acquisto e opportunità agli italiani”, aggiunge Zucconi. (Rin)