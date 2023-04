Sardegna: assessore Lavoro, nautica settore in espansione, occorre preparare personale specializzato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La fiera della nautica è un’occasione importante per costruire il nostro futuro, una grande opportunità che deve essere supportata da idee e da fondi pubblici, ma soprattutto da un grande impegno. “L’economia del mare cresce e la nautica può diventare una leva straordinaria di sviluppo. E’ un settore in piena espansione sia nell'ambito della cantieristica e della portualità che del sistema dei servizi correlati. Il mare è una risorsa preziosa che genera ricchezza, occupazione e sviluppo sostenibile”. Così l’assessore regionale del Lavoro, Ada Lai, è intervenuta nei giorni scorsi al talk tematico sulla formazione della Fiera della Nautica, in corso a Porto Rotondo. “Il Polo nautico di Olbia è una realtà - afferma l’assessore - un esempio virtuoso per gli altri porti della Sardegna, Porto Torres, Oristano, Tortolì-Arbatax, Oristano, Cagliari, perché ogni territorio e ogni porto può avere la sua strategicità, dal trasporto dei passeggeri e delle merci, ai porti turistici delle nostre città e dei nostri borghi sul mare. La politica può far molto - ribadisce l’esponente dell’esecutivo Solinas - per supportare le criticità e potenziare le infrastrutture e i trasporti. Progettare il futuro è indispensabile. La Regione, nell’ambito del Progetto strategico M.A.R.E., finanziato dal Programma di Cooperazione Interregionale Italia Francia Marittimo, ha avviato uno studio di settore per capire quali sono i fabbisogni del comparto e programmare gli interventi necessari per supportare gli stakeholder in un percorso di crescita”. (segue) (Rsc)