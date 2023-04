Sardegna: assessore Lavoro, nautica settore in espansione, occorre preparare personale specializzato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Olbia vanta dati importanti - osserva l’assessore del lavoro - che pongono anche delle responsabilità soprattutto sul fronte della formazione, perché qualunque strategia di sviluppo non può prescindere dalle competenze. Il comparto e i datori di lavoro ci sollecitano interventi di formazione e lavoro, politiche attive in grado di costruire i mestieri del mare. La Regione risponde alle esigenze del mercato con l’alta formazione e la formazione professionale mirata. L’Assessorato del lavoro c’è e sta facendo la sua parte per comunicare ai giovani le opportunità offerte dalla nautica e dare gambe a una serie di percorsi di istruzione e alta formazione, supportati da borse di studio, per preparare personale specializzato, tra cui i tecnici per la gestione dei porti turistici, per la mobilità delle persone e delle merci, ma anche manager per la gestione dei porti, dei rifiuti e dei sistemi informativi, profili di sales and marketing, hostess e steward del diporto. È ora di pensare a una regia condivisa tra tutti i protagonisti dell'economia marittima, gli operatori pubblici e privati devono lavorare sempre più in piena sinergia e collaborazione per coniugare il mondo dell’istruzione e formazione con quello del lavoro e della ricerca, al fine di creare un sistema integrato. Il nostro obiettivo è che la Sardegna, nei prossimi anni, si posizioni sul mercato nazionale e internazionale come un polo nautico d’eccezione del Mediterraneo”. (Rsc)