Corea del Sud: lo scontro Usa-Cina per il primato tecnologico pesa sulla visita di Yoon a Washington

- Lo scontro per il primato tecnologico in atto tra Stati Uniti e Cina sembra destinato a dominare l'agenda della visita di Stato intrapresa oggi negli Usa dal presidente della Corea del Sud, Yoon Suk-yeol. Il viaggio di Yoon consentirà al presidente coreano di sollecitare ulteriori rassicurazioni da parte Usa sul fronte della difesa collettiva contro le minacce militari della Corea del Nord. In cambio di ulteriori garanzie di sicurezza, l'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha già ottenuto una posizione più netta dell'alleato asiatico in merito al conflitto in Ucraina. La Casa Bianca ha inoltre intensificato le pressioni su Seul affinché appoggi le misure di Washington tese a privare la Cina delle più avanzate tecnologie nel campo dei semiconduttori. Su questo fronte, gli Stati Uniti hanno già incassato di recente il sostegno di Giappone e Paesi Bassi, che detengono il primato nel cruciale comparto dei macchinari per la produzione di microchip. I colossi dell'elettronica sudcoreani fanno invece di Seul una potenza leader nel campo dei semiconduttori, sia in termini di capacità produttiva che di architettura dei chip. La Cina è però il primo partner commerciale della Corea del Sud, e la notizia delle pressioni provenienti da Washington - riferite per primo dal quotidiano "Financial Times" - ha già suscitato proteste da parte dell'opposizione progressista coreana, che ha chiesto all'amministrazione Yoon di mantenere relazioni "equilibrate" con le due maggiori potenze globali. (segue) (Git)