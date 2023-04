Corea del Sud: lo scontro Usa-Cina per il primato tecnologico pesa sulla visita di Yoon a Washington (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Proprio i colossi coreani dei semiconduttori, Samsung Electronics e Sk hynix, scontano pressioni crescenti da parte di Washington, che chiede ai due conglomerati di far mancare alla Cina le forniture necessarie a compensare il blocco alle esportazioni di microchip avanzati prodotti negli Usa. Secondo quattro fonti anonime citate dal "Financial Times", Washington si è rivolta al governo coreano affinché si faccia latore di tale richiesta ai due grandi produttori di chip, che da parte loro hanno negato di aver ricevuto sollecitazioni esplicite in tal senso. L'amministrazione del presidente Yoon, invece, ha rifiutato di commentare le indiscrezioni, che giungono in un momento già delicato delle relazioni Usa-Corea del Sud: ha suscitato imbarazzo su entrambe le sponde del Pacifico, infatti, la recente divulgazione di documenti riservati del Pentagono, da cui emergerebbero attività di spionaggio statunitense ai danni dell'alleato sudcoreano.