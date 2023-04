Roma: Santori (Lega), rave e illegalità a Testaccio, subito interventi e rispetto della legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Rave abusivi organizzati quasi ogni fine settimana nell'ex mattatoio di Testaccio, uno spazio già in mano a occupanti abusivi. La Lega riceve decine di segnalazioni dai cittadini ogni giorno. Residenti oppressi dal continuo disturbo, dall'arroganza e dall'illegalità padroni ormai di gran parte di Roma". Lo dichiara in una nota il capogruppo della lega in Campidoglio Fabrizio Santori, che dà voce ai romani che denunciano rave abusivi nell'ex mattatoio. "Roma non è la capitale dell'illegalità diffusa che offende la tolleranza, e nemmeno quella dei balordi scansafatiche che insultano l'arte", insiste Santori. "Da Trastevere allo Spin Time, luoghi degli ultimi episodi fino a Testaccio, con il disagio che si estende fino a Porta Portese e all'Ostiense, è gravissimo che nessuno sia intervenuto a bloccare i festini assordanti conditi con il consueto seguito di schiamazzi e vendite illegali di 'merci' varie. Ora basta. Esposti, denunce, telefonate, raccomandate, mail, video e registrazioni restano lettera morta e favoriscono la delinquenza. Chiediamo di mettere in campo subito tutti i necessari interventi per il ripristino della legalità e del vivere civile anche nella capitale d'Italia", conclude Santori. (Com)