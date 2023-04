Pnrr: Castellone (M5s), no del governo a nostra collaborazione, totale responsabilità loro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi del M5s abbiamo proposto al governo un tavolo condiviso per il Pnrr al fine di dare il nostro contributo per spendere tutti i fondi del Pnrr e in modo giusto per il nostro Paese. Il governo ha rifiutato questa nostra proposta di collaborazione. A questo punto è chiaro che la responsabilità ricade totalmente su di loro, così come il rischio di perdere 209 miliardi che erano stati ottenuti da noi". Lo scrive su Facebook la vicepresidente del Senato, Mariolina Castellone, del M5s. (Rin)