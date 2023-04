25 aprile: Mattarella, non dimenticare quanti hanno lottato per libertà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso dell’incontro al Quirinale con una rappresentanza delle associazioni combattentistiche e d'arma, nella ricorrenza del 78esimo anniversario della Liberazione, ha lodato “l’impegno e la determinazione che le vostre associazioni impiegano ogni giorno per tener viva la memoria di un periodo tra i più drammatici della nostra storia contribuendo in ampia misura a far conoscere e non dimenticare quanti hanno lottato per la difesa degli ideali di indipendenza e di libertà che permisero la liberazione dell’Italia dall’oppressione nazi-fascista”. (Rin)