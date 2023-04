Imprese: Avnet investe 225 milioni di euro in Sassonia-Anhalt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'elettronica statunitense Avnet sta investendo 225 milioni di euro nella costruzione di un centro per la logistica presso Bemburg, in Sassonia-Anhalt. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, si tratta del più grande investimento nella storia dell'azienda, fondata nel 1921. “La nostra attività è in crescita, l'Europa è la nostra regione di maggior successo e la Germania è il mercato più importante", ha dichiarato l'amministratore delegato di Avnet, Phil Gallagher. I lavori di costruzione dell'impianto di Bemburg sono iniziati a gennaio e scorso e lo stabilimento dovrebbe essere inaugurato nel 2025, con la società che prevede di crearvi 700 posti di lavoro. Come sottolineato dal responsabile di Avnet per l'Europa, Slobodan Pulijaerice, con l'investimento in Sassonia-Anhalt Avnet ha assunto una decisione a favore della Germania e contro i paesi più economici nell'est del continente. “Vogliamo una posizione centrale”, ha affermato il dirigente, notando come l'elemento più importante nella scelta sia stata la vicinanza tra Bemburg e l'aeroporto di Lipsia, fondamentale per spedire rapidamente le merci sui mercati europei. Intanto, Avnet sta ampliando una fabbrica presso Friburgo, raddoppiandone la superficie a ottomila metri quadrati con un investimento da 35 milioni di dollari. In Gerrmania, l'azienda impiega attualmente 2.400 dipendenti e gestisce un centro per le spedizioni a Poing, presso Monaco di Baviera. In Belgio, Avnet ha un secondo polo per la logistica a Tongeren. Secondo Gallagher, la vicinanza ai mercati di destinazione è sempre più importante, perché “i clienti si aspettano sempre più soluzioni regionali” dopo la crisi del Covid-19 che ha interrotto le catene di approvvigionamento internazionali. Con Avnet ha investito in Sassonia-Anhalt il gruppo per i microchip statunitense Intel, con 20 miliardi di euro. Al momento, l'azienda sta contrattando con il governo tedesco sussidi pubblici per la costruzione di due fabbriche presso Magdeburgo. (Geb)