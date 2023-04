Sudan: 21 cittadini del Portogallo lasciano la zona di conflitto per tornare in patria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ventuno cittadini di nazionalità portoghese residenti in Sudan sono usciti dall’area di maggior pericolo e sono in viaggio verso il Paese lusitano. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri portoghese, Joao Gomes Cravinho, sottolineando che, fino a quando tutti non saranno fuori dal Paese, il governo continuerà a "monitorare" la situazione. Per quanto riguarda il caso di un cittadino che è voluto rimanere in Sudan, il capo della diplomazia portoghese ha spiegato che "non si trova nella zona di maggior conflitto".(Spm)