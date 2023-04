Giustizia: Pd, da Nordio solo annunci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli annunci di Nordio non finiscono mai, nemmeno dopo la figuraccia internazionale del caso Uss. “Ancora una volta vengono lanciate a casaccio separazione delle carriere, abolizione di reati, intercettazioni da rivedere, senza che, dopo mesi di proclami, ci sia uno straccio di testo. Ma soprattutto non c’è nulla di quello di cui ci sarebbe davvero bisogno e cioè attuare le ‘riforme Cartabia’ che riguardano per l’appunto l’efficienza della giustizia e la ragionevole durata dei processi: il ministro doveva approvarne i decreti attuativi, nemmeno quello ha fatto”. Lo dichiarano in una nota Debora Serracchiani, deputata e responsabile Giustizia del Pd e i capigruppo in commissione Giustizia di Camera e Senato Federico Gianassi e Alfredo Bazoli. “Ci dica poi dove è finito l’unico testo, quello sui crimini internazionali, approvato in Cdm ormai da oltre un mese e di cui si sono perse le tracce. Oppure, a proposito di certezza della pena, si preoccupi di spiegare agli italiani come pagare le sanzioni pecuniarie visto che non è stato licenziato il relativo decreto attuativo. Ed anche sull'abuso di ufficio, dopo centinaia di interviste, non è nota la posizione del governo e della sua maggioranza”, sottolineano i parlamentari Pd, che aggiungono: “Quello che è certo, è che i sindaci chiedono una revisione complessiva del sistema delle responsabilità e su questo noi abbiamo presentato tre proposte di legge chiare che però giacciono a prendere polvere nei cassetti del Parlamento mentre si preferisce strumentalizzare le sacrosante esigenze degli amministratori. Insomma il solito minestrone pieno di contraddizioni, di ambiguità e di velleità". (Rin)