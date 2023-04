Hong Kong: tasso di disoccupazione al 3 per cento a marzo, in calo da 11 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione nella regione a statuto speciale cinese di Hong Kong è diminuito per l'undicesimo mese consecutivo a marzo, periodo in cui si è attestato al 3 per cento. Lo ha riferito oggi il segretario al Lavoro, Chris Sun, precisando che il dato risulta di 0,2 punti percentuali inferiore a quello di febbraio. Il funzionario ha definito l'attuale tasso di disoccupazione "nella norma", dicendosi convinto che l'erogazione di un nuovo lotto di buoni di consumo contribuirà a stabilizzare ulteriormente il mercato del lavoro. Il segretario alle Finanze di Hong Kong, Paul Chan, ha annunciato la distribuzione di nuovi buoni spesa per i residenti il 22 febbraio scorso. "Considerata l'attuale situazione economica, i mezzi di sussistenza degli abitanti e la posizione finanziaria del governo, anche quest'anno saranno emessi buoni elettronici di consumo con un valore totale di 5 mila dollari di Hong Kong (circa 637 dollari), che saranno distribuiti in due rate a tutti i residenti permanenti in possesso dei requisiti e ad ogni nuovo arrivato di età non inferiore ai 18 anni", ha detto Chan presentando al Consiglio legislativo (LegCo) il bilancio relativo all'anno fiscale 2023-2024. La prima tranche - di circa 382 dollari - sarà corrisposta nel corso del mese. (Cip)