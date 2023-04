Roma: Ferrara (M5s), festeggio il 25 aprile con archiviazione accuse di Casapound

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere capitolino del M5s e rappresentante al consiglio nazionale M5s per la circoscrizione Centro Italia, Paolo Ferrara, riferisce che sono state archiviate le accuse di diffamazione mosse nei suoi confronti da un esponente di Casapound. In una nota Ferrara spiega: "Quest'anno festeggio la Liberazione a modo mio. Pochi giorni fa infatti sono state archiviate le accuse di diffamazione mosse nei miei confronti da un certo leader di Casapound, che mi accusava di averlo personalmente offeso con un mio post su Facebook. Chi mi segue da un po' se lo ricorderà: Virginia Raggi era andata a incontrare i commercianti di Ostia, ma certi individui che occupano immobili abusivamente e si fregiano di tartarughe nere avevano bloccato la sua macchina e le avevano impedito di scendere. Io avevo denunciato l'accaduto e riportato le pesanti minacce che avevano rivolto alla sindaca. Quando una certa parte politica si sente attaccata, reagisce con il vittimismo. Così mi sono ritrovato sul collo la denuncia più improbabile della storia: mi hanno accusato di aver danneggiato la reputazione di un individuo che non avevo mai nemmeno nominato. Per fortuna, il Gip ha capito bene la situazione e ha archiviato tutto. Una riflessione finale sul 25 aprile. Anche se qualcuno vi giura di non essere fascista, guardate bene come si comporta: perché la prepotenza e il fascismo sono compagni di letto". (Com)