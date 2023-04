Scuola: Valditara, lancerò “Agenda Sud” contro dispersione scolastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quella dei docenti tutor “è una prima tappa” per far fronte al fenomeno della dispersione scolastica, “lancerò più avanti un'Agenda Sud, ma questa è una prima tappa perché ogni ragazzo avrà il suo piano personalizzato e non ci saranno più ragazzi che rischiano di rimanere indietro o di abbandonare il percorso scolastico”. Lo ha detto il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, nella prima puntata della videorubrica "Il Ministro risponde", intervistato dalla giornalista Maria Latella. “Far emergere talenti e predisposizioni e metterli in relazione con l’esigenza del territorio consentirà a ragazzi e famiglie di fare scelte più opportune e adeguate”, ha aggiunto.(Rin)