Scuola: Unicredit e rete Its Italia siglano accordo per rafforzare istituti tecnologici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato rinnovato fino all’aprile 2024 l’Accordo quadro tra Unicredit e la Rete Its Italy, l’associazione nazionale degli istituti tecnologici superiori, a cui aderiscono 99 Fondazioni in tutta Italia. L’Accordo – riferiscono in una nota congiunta – ha lo scopo di rafforzare l’offerta formativa professionalizzante post-diploma, supportando e integrando le attività degli its sui territori. In particolare, la collaborazione si concentrerà sui temi della formazione e dell’orientamento al lavoro e all’imprenditoria, attraverso l’organizzazione a livello nazionale di eventi formativi per favorire tra imprenditori e aziende la conoscenza degli its e creare per gli studenti occasioni di incontro con le imprese del proprio territorio. Saranno organizzati inoltre incontri verticali per approfondire le opportunità portate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Con la firma dell’Accordo con l’Associazione Rete Its Italy – si legge –, Unicredit intende fornire un concreto e tempestivo supporto alle Fondazioni Its che operano in ambiti considerati prioritari per lo sviluppo e la competitività del Paese Italia, senza dimenticare che detto Accordo costituisce un’ulteriore ed incisiva opportunità di contatto con tutto il variegato mondo Non Profit, mondo a cui appartengono anche le 99 Fondazioni. “Il rinnovo dell’Accordo con l’Associazione Rete Its Italy conferma l’impegno del Gruppo Unicredit nei confronti del mondo della formazione, strettamente legato al rinnovo dei modelli di sviluppo”, ha commentato Stefano Gallo, responsabile Territorial development di Unicredit. (segue) (Com)