Romania: le autorità stanno esaminando un piano per ridurre le spese pubbliche

- Le autorità romene stanno valutando un piano per ridurre le spese nel settore pubblico, che dovrebbe essere approvato questa settimana dal governo attraverso un'ordinanza d'urgenza, dopo che le misure saranno state precedentemente convalidate in una seduta della coalizione. Lo riferisce l'emittente televisiva romena "Digi 24". Sia il primo ministro liberale, Nicolae Ciuca, che il ministro delle Finanze, Adrian Caciu, hanno assicurato che il documento non prende in considerazione la riduzione dei salari o degli investimenti, né l'introduzione di nuove tasse e imposte. Nell'ultima seduta di governo, la scorsa settimana, il premier Ciuca ha fatto appello ai grandi contribuenti affinché paghino i loro debiti e ha chiesto alle autorità fiscali di garantire la riscossione delle entrate. (Rob)