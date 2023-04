Filippine: Marcos, chiederò a Biden chiarimenti su impegno Usa per nostra sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Ferdinand Marcos Jr chiederà all’omologo Joe Biden chiarimenti sull’impegno degli Stati Uniti per la sicurezza delle Filippine in occasione dell’incontro che i due leader avranno a Washington il primo maggio prossimo. Lo ha fatto sapere oggi lo stesso Marcos in un’intervista con l’ex segretario al Welfare Erwin Tulfo e con la giornalista dell’emittente “Abs-Cbn News” Nina Corpuz. Marcos ha fatto riferimento in particolare al Trattato di mutua difesa del 1951, che “va aggiustato alla luce dei cambiamenti della situazione in corso nel Mar Cinese Meridionale, a Taiwan, in Corea del Nord”. Una situazione regionale che, ha osservato il presidente filippino, “si sta surriscaldando”. Secondo Marcos, con Biden alla Casa Bianca andrà discusso nel dettaglio che cosa prevede esattamente l’alleanza con gli Usa e come gestire le crescenti tensioni con la Cina. “Che cosa è il nostro partenariato? Che cosa possiamo fare per ridurre la retorica bellicistica? Negli ultimi tempi ci sono stati scambi di parole infuocate”, ha ricordato il presidente delle Filippine. (segue) (Fim)