Perù: presidente Boluarte procede a nuovo rimpasto, cambiati dodici ministri in quasi cinque mesi

- La presidente del Perù, Dina Boluarte, ha messo mano a un rimpasto di governo facendo salire a dodici il numero di cambi di ministri in quasi cinque mesi di gestione. In una cerimonia trasmessa in diretta televisiva, Boluarte ha nominato Daniel Maurate Romero come nuovo ministro della Giustizia e diritti umani, in sostituzione di José Tello. Oscar Becerra - al centro di numerose polemiche per espressioni contro la a Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) o la comunità delle donne aimara - cede il posto di ministro dell'Educazione a Magner Marquez Ramirez. Il ministero del Lavoro va ad Antonio Varela Bohorquez, in sostituzione di Alfonso Adrianzen, mentre il ministero del Commercio passa dalla guida di Luis Fernando Helguero a quella di Juan Carlos Mathews Salazar. Il rimpasto si celebra nelle ore in cui il Paese accoglie l'arrivo in patria di Alejandro Toledo, presidente dal 2001 al 2006, estradato dagli Usa e già in carcere in attesa dell'apertura di un processo per presunta corruzione. (segue) (Brb)