Russia: Likhachev (Rosatom), ordine di difesa dello Stato è aumentato

- Per Rosatom, azienda statale russa operativa nel settore dell'energia nucleare, l'ordine di difesa da parte dello Stato è aumentato negli ultimi mesi, ma la società lo sta affrontando bene. Lo ha affermato l'amministratore delegato di Rosatom, Aleksej Likhachev, ripreso dall'agenzia di stampa "Ria Novosti". "L'obiettivo principale rimane, ovviamente (...) la capacità di difesa del nostro Paese. Adempiamo sempre l'ordine di difesa dello Stato al cento per cento. Penso che capiate che negli ultimi mesi il carico è aumentato in multipli, ma lo stiamo affrontando bene", ha detto Likhachev. Rosatom è impegnata, tra le altre cose, nella creazione e nella modernizzazione di armi nucleari e non nucleari per lo Stato. (Rum)