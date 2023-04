Libano: capo Forze libanesi, ci sono interessi economici tra Francia e movimento Hezbollah

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esiste “un accordo di interessi economici tra la Francia e il movimento sciita filo-iraniano Hezbollah, a partire dal petrolio, dal gas, dalle infrastrutture pubbliche e dai porti di Tripoli (nel nord del Libano) e di Beirut”. Lo ha dichiarato ieri sera il capo del partito di opposizione Forze libanesi (Fl), l’esponente maronita Samir Geagea, in un’intervista all’emittente televisiva locale “Al Jadeed”. Secondo Geagea, è in nome di questo accordo che Parigi “sostiene il candidato di Hezbollah, l’esponente maronita e capo del movimento filo-siriano Marada, Sleiman Frangieh”. Quest’ultimo è sostenuto dal tandem sciita costituito da Hezbollah e dal movimento Amal, a cui appartiene il presidente del parlamento libanese, Nabih Berri. Nell’intervista, Geagea ha ribadito che respingerà la candidatura di “una personalità legata all’asse sciita”, soprattutto perché “se un candidato di questo tandem dovesse essere eletto presidente, ciò significherebbe prolungare la crisi politica in Libano per altri sei anni”. Il capo di Fl, inoltre, ha risposto alle dichiarazioni diffuse ieri via Twitter dal vice capo di Hezbollah, Naim Qassem, secondo il quale “come candidato alla presidenza della Repubblica, Frangieh gode di un sostanziale bacino di elettori, mentre le forze che si definiscono di opposizione non sono riuscite finora a concordare un candidato”. Qassem aveva aggiunto, inoltre, che “il Libano è di fronte a due candidati, dei quali uno è serio, mentre l’altro rappresenta il vuoto”. A queste parole, Geagea ha risposto, durante l’intervista ad “Al Jadeed”, che “non abbiamo una maggioranza per imporre un presidente, ma ciò non significa che dovremo prolungare la pena di morte ai nostri danni”. (segue) (Lib)