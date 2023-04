Libano: capo Forze libanesi, ci sono interessi economici tra Francia e movimento Hezbollah (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Francia, lo scorso febbraio, durante la riunione del Gruppo dei cinque (Stati Uniti, Francia, Egitto, Arabia Saudita e Qatar), per venire incontro alle richieste dell’Arabia Saudita, aveva proposto un compromesso, suggerendo di affidare la carica di presidente della Repubblica libanese a Sleiman Frangieh e quella di primo ministro all’ex ambasciatore Nawaf Salam, che avrebbe incontrato il favore di Riad. Tuttavia, a respingere la proposta di Parigi erano state non solo la stessa Arabia Saudita, ma anche le due principali formazioni cristiane del Libano, Forze libanesi di Samir Geagea e la Corrente patriottica libera (Cpl), fondata dall’ex presidente libanese, Michel Aoun. Dalla riunione dei Cinque dello scorso febbraio si era registrato un aumento dei contatti diplomatici franco-sauditi. Inoltre, anche il partito falangista Kataeb, guidato da Sami Gemayel, aveva respinto qualsiasi candidato presidente vicino a Hezbollah. Lo scorso 18 aprile, durante il colloquio con il consigliere presidenziale francese per il Nord Africa e il Medio Oriente, Patrick Durel, a Parigi, il leader del partito Kataeb aveva suggerito che "sottomettere qualsiasi presidente, primo ministro o ministro alle condizioni di Hezbollah, comporterebbe attendere la benedizione del più potente partito del Libano, che ha una grande influenza sulla scena del Paese e può contare, secondo quanto dichiarato nell'ottobre 2021, su 100 mila combattenti armati e addestrati". (Lib)