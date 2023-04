Bulgaria-Grecia: al via oggi esercitazione militare congiunta delle forze aeree

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prende il via oggi un’esercitazione militare di volo congiunta tra la Bulgaria e la Grecia. Lo rende noto l’emittente radiofonica “Radio Bulgaria”. Nell’ambito dell’operazione denominata Thracian Star, che durerà fino al 30 aprile, aerei F-16 greci sorvoleranno i cieli bulgari per simulare combattimenti a media quota, azioni difensivi e offensive, ricognizioni aeree e ricerche di obbiettivi sia terrestri che marittimi. Il ministero della Difesa della Bulgaria ha fatto sapere che i velivoli militari della Grecia effettueranno l’esercitazione senza mai atterrare in un aeroporto del Paese. Tra gli obiettivi di Thracian Star, che si svolge dal 2010, c’è quello di rafforzare l’interoperabilità nelle operazioni della Nato.(Seb)