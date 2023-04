Sudan: commissione affari esteri, Regno Unito "non ha imparato la lezione dall'Afghanistan" nell'evacuare cittadini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri del Regno Unito non sembra aver imparato la lezione dell'evacuazione dall'Afghanistan, a giudicare dalle sue comunicazioni con i cittadini britannici in Sudan. Lo ha affermato Alicia Kearns, presidente della commissione ristretta per gli affari esteri di Westminster, che ha stimato che circa 4 mila cittadini britannici si trovano ancora in Sudan in attesa di evacuazione. Kearns ha convenuto che è inaccettabile che i cittadini britannici che si erano registrati presso il ministero degli Esteri del Regno Unito avessero ricevuto solo due messaggi generati automaticamente nell'ultima settimana. "Ciò suggerirebbe che non sono state apprese le lezioni dall'Afghanistan. Per questo ho esortato il governo ad assicurarsi di comunicare regolarmente con i cittadini britannici", ha spiegato. (Rel)