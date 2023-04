Turismo: Jelinic (Enit), campagna Venere piace all'estero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dall'estero i primi feedback sulla campagna 'Open to Meraviglia' del ministero del Turismo ed Enit con la Venere di Botticelli sono molto positivi perché comunque l'immagine iconica di Venere piace molto". Lo ha detto Ivana Jelinic, amministratore delegato Enit ad "Agorà" su Rai3. "Questo modo sbarazzino e divertente anche nell'abbigliamento viene percepito come stile italiano. E anche quello che è stato criticato, come la pizza. Ma signori, dobbiamo essere orgogliosi di essere riconosciuti anche per la pizza perché è tipicamente italiana. E quindi che cosa avremmo dovuto fare, metterci del sushi, un hamburger? Riappropriamoci anche un pochino di elementi dell'orgoglio nazionale", ha spiegato Jelinic.(Rin)