Trasporti: Fs e ministero lanciano campagna su norme sicurezza in strade e stazioni

Al via la campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza ferroviaria e stradale, il rispetto delle regole e i comportamenti da adottare in stazione, nelle vicinanze di binari e passaggi a livello promossa dal Polo Infrastrutture del Gruppo Fs e patrocinata dal ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. È la prima iniziativa firmata in sinergia da Rete ferroviaria italiana e Anas, società che insieme gestiscono circa 50 mila chilometri di arterie tra linee ferroviarie e strade su cui circolano giornalmente circa 10 mila treni e otto milioni di veicoli. Obiettivo della campagna "Regole. Una sicurezza per la tua sicurezza" è invitare le persone a non sottovalutare i pericoli che possono verificarsi a seguito di attraversamento improprio dei binari a piedi, su mezzi a due ruote o in automobile, ma anche nell'oltrepassare la linea gialla segnata a terra su ogni marciapiede di stazione. Distrazione ed eccesso di senso sicurezza, dovuti anche all'utilizzo improprio di dispositivi elettronici come smartphone e auricolari, possono mettere a rischio la propria incolumità e provocare incidenti gravi: "Guida e basta" è la raccomandazione che Anas rivolge continuamente a tutti gli automobilisti per scongiurare rischi e cattive abitudini alla guida dovute al mancato rispetto delle regole del Codice della Strada. È perciò importante avere consapevolezza e prestare sempre attenzione al transito dei treni.