25 aprile: Sala, si celebra a partire da insurrezione Milano, oggi lo spazio minimo in cui pensarci è l'Europa

- "E sia veramente un buongiorno per oggi, ma soprattutto un buongiorno per domani, 25 aprile. Una ricorrenza importante: si celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. E la si celebra a partire dall’insurrezione di Milano". Lo ha ricordato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nella puntata odierna del suo podcast "Buongiorno Milano". "Milano è risorta", ha sottolineato il sindaco, ripercorrendo la storia di quei giorni, come "è risorta l’Italia. Ed è risorta l’intera Europa. Questo è un punto a cui tengo molto. La liberazione dall’orrore nazifascista fu certamente un nuovo inizio per Milano e per tutto il Paese, ma si pone come origine del processo di unità dell’intero continente europeo. E’ questo lo spazio minimo in cui pensarci oggi. Milanesi, italiani, europei: contemporaneamente e indissolubilmente. Le libertà che ci sono state garantite dalle nostre madri e dai nostri padri, costruite pazientemente e non senza contraddizioni fino a oggi e tuttora da realizzare in forma compiuta, prendono vita in uno spazio continentale, che ne fa il motore propulsore per l’allargamento dei diritti e la messa a quadro dei doveri. Con tutte le pecche che si possono attribuire alla composizione di una somma di nazioni tanto diverse, se andiamo a vedere i valori fondamentali dello spazio europeo, noi troveremo la traduzione contemporanea di quelle spinte alla libertà e alla democrazia che fanno il 25 aprile". "'In Europa la storia è sempre contemporanea' ha detto a Cracovia, qualche giorno fa, il Presidente Sergio Mattarella, ricordando la rivolta del ghetto di Varsavia di ottant’anni fa. La storia europea è sempre l’avanguardia della contemporaneità, di ogni contemporaneità. Ed è dove prende forma il tentativo più profondo e vasto al mondo di creare una democrazia comune, una democrazia profonda e condivisa", ha aggiunto Sala. "Noi oggi - ha concluso - dobbiamo chiederci questo: se crediamo o no di aver costruito in questi 78 anni, e se vogliamo continuare a costruire, uno spazio continentale di diritti e di doveri e di regole, libero e democratico, cooperando tutti insieme. Uno spazio, in cui abbiano diritto di esistenza le politiche per l’ambiente che è così tanto messo in pericolo da noi stessi, le garanzie per un lavoro giusto e diffuso, per il welfare, la sanità, l’educazione, il diritto alla casa, il diritto alla scienza e ai suoi progressi, l’unione in famiglia a partire dall’amore e non dal genere. Questo spazio non può essere solo nazionale: la dimensione nazionale è insufficiente di fronte a queste enormi sfide. Si tratta di questioni continentali, che addirittura riguardano l’intero pianeta. Sono le sfide della nostra contemporaneità, di quella storia europea che è sempre contemporanea. E’ il presente e il futuro del 25 aprile". (Rem)