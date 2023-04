Ucraina: comandante Forze terrestri, difesa di Bakhmut ci fa guadagnare tempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari ucraini a Bakhmut non solo conducono azioni difensive, ma stanno anche contrattaccando, distruggendo le migliori unità delle Russia e guadagnando tempo. Lo ha affermato Oleksandr Syrskyj, comandante delle Forze terrestri ucraine. L'ufficio stampa delle stesse Forze terrestri del Paese ha precisato che Syrskyj si trova oggi nelle aree di combattimento, in direzione di Lyman e Bakhmut, dove ha ascoltato i rapporti dei comandanti e ha analizzato la situazione operativa. "Nella direzione di Bakhmut, la situazione rimane difficile. Continuano i combattimenti duri. In diversi insediamenti suburbani di Bakhmut, le azioni offensive del nemico sono fallite", ha detto Syrskyj. Secondo il comandante, le forze di Mosca continuano a voler circondare Bakhmut, “impiegando tutte le forze e i mezzi possibili per distruggere poi la città”. "I nostri militari compiono non solo azioni difensive a Bakhmut, ma contrattaccano attivamente. Questo ci dà l'opportunità per diversi mesi di frenare l'offensiva del nemico e non aumentare il fronte in questa direzione, distruggendo le migliori unità della Russia e guadagnando tempo", ha spiegato Syrskyj.(Kiu)