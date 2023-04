Pisa: morta la psichiatra aggredita, Schillaci "grande dolore, sicurezza priorità"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' morta Barbara Capovani, la psichiatra aggredita a Pisa, da un ex paziente. La morte celebrale è stata dichiarata ieri sera per le ferite riportate nell’aggressione avvenuta lo scorso 21 aprile, fuori dall’ospedale Santa Chiara di Pisa. "La morte di Barbara Capovani mi addolora profondamente, la violenza di cui è stata vittima è inaccettabile", dichiara il ministro della Salute, Orazio Schillaci. "Oggi è un giorno molto triste, ringrazio la famiglia per aver scelto di donare gli organi di Barbara e rivolgo a loro il mio personale e sentito cordoglio. La sicurezza di tutti gli operatori sanitari e socio-sanitari - sottolinea il ministro - mi sta particolarmente a cuore ed è per me una priorità su cui mi sono impegnato da subito. Insieme al ministro Piantedosi abbiamo aperto posti di polizia negli ospedali, con il decreto legge 34 abbiamo inasprito le pene e disposto la procedibilità d'ufficio per chi aggredisce personale sanitario e sociosanitario. Abbiamo anche avviato una forte campagna di sensibilizzazione per ricreare un rapporto di fiducia tra paziente e medico, perché è importante che i cittadini siano consapevoli che portare un camice bianco significa assicurare supporto, cura, aiuto". "La vicenda della dottoressa Capovani - prosegue Schillaci - ci lascia tutti attoniti ma non deve farci sentire impotenti: sono pronto insieme a Ordini, Federazioni e sindacati, anche nell'ambito dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza delle professioni sanitarie e sociosanitarie, a lavorare per individuare ogni altra strada percorribile e soluzioni utili a prevenire ogni genere di violenza e a garantire i massimi livelli di sicurezza per chi si prende cura della salute, fisica e mentale, dei cittadini", conclude.(Rin)