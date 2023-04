Medio Oriente: Parlamento arabo e Lega araba condannano incursioni di Israele ad al Aqsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Parlamento arabo e la Lega degli Stati arabi hanno condannato le incursioni israeliane di sabato nei luoghi di culto musulmani e cristiani, in particolare nella sala di preghiere di Bab al Rahma, nella moschea al Aqsa, a Gerusalemme. Lo ha riferito ieri l’agenzia di stampa palestinese “Wafa”, citando un comunicato stampa diffuso dal Parlamento arabo e le dichiarazioni rilasciate dal vice segretario generale della Lega araba per la Palestina e i territori arabi occupati, Saeed Abu Ali. Quest’ultimo ieri ha dichiarato a “Wafa” che le autorità israeliane sono da considerarsi responsabili delle conseguenze delle loro incursioni nei luoghi di culto, soprattutto ad al Aqsa, condannando la ripresa di queste operazioni nel secondo giorno di celebrazioni dell’Eid al Fitr, la festa che segna la fine del mese sacro di Ramadan. Abu Saeed ha denunciato il danneggiamento della rete elettrica e la distruzione delle porte e di altri elementi della sala di preghiere Bab al Rahma. Da parte sua, anche il Parlamento arabo, in un comunicato stampa, ha condannato le incursioni delle autorità israeliane, denunciando il sabotaggio dei lavori di manutenzione e l’ingerenza in questioni sulle quali è competente il dipartimento delle Dotazioni islamiche della moschea al Aqsa. Nel testo, la sala di preghiere Bab al Rahma viene definita “proprietà esclusiva di tutti i musulmani”, specificando che non sono accettabili “divisioni né condivisioni”. Il Parlamento arabo, inoltre, ha lanciato un monito sulle possibili ripercussioni delle incursioni israeliane ad Al Aqsa e sui rischi di un nuovo conflitto maggiore. Per questo, ha esortato la comunità internazionale e le organizzazioni di difesa dei diritti umani ad assumersi le proprie responsabilità e ad adottare posizioni ferme per porre fine alle incursioni israeliane nei luoghi di culto. (Res)