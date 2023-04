Francia: "Le Figaro", il gruppo nazionalista Gcc semina il caos in Corsica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Corsica il gruppo nazionalista Gjuventu Clandestina Corsa (Gcc) sta seminando il caos con una serie di azioni violente. Ne parla il quotidiano "Le Figaro", ricordando l'incendio della villa di Simone Guerrini, membro della maggioranza municipale di Ajaccio e la devastazione di un'azienda specializzata nel cablaggio di reti telefoniche. Nato nel 2022, il Gcc si è già reso protagonista di diversi atti condannati dai rappresentanti locali. Il gruppo si presenta come il "braccio armato di un movimento rivoluzionario" in un comunicato trasmesso al quotidiano locale "Corse Matin". Dato questo contesto, diversi sindaci hanno chiesto aiuto allo Stato ma hanno anche rafforzato la sorveglianza di alcuni locali pubblici, considerati come obiettivi sensibili.(Frp)